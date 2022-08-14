المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن #وظائف_شاغرة

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدّة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الجودة والالتزام:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو تقنية المعلومات ويفضل درجة الماجستير تقنيات تعليم أو ما يعادله.

شهادة احترافية في الجودة الشاملة.

خبرة 8 سنة على الأقل من الخبرة في نفس مجال العمل.

مدير قسم التصميم:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة.

خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.

مصمم جرافيك:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.

خبرة 3سنوات على الأقل من الخبرة في مجال التصميم الجرافيكي.

مدير إدارة الاستثمار:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو التسويق أو تخصص ذو صلة.

خبرة 10 سنوات على الأقل من الخبرة في الاستثمار وتطوير الأعمال.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).