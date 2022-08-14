عند 44 مئوية.. وادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن يسجلون أعلى درجة حرارة

قال المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد ، أن مناطق وادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن يسجلون أعلى درجة حرارة عند 44 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي ) والرياض ( وادي الدواسر )، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.