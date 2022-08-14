جامعة الملك خالد توفر #وظائف_شاغرة أكاديمية

أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين بنظام العقود (دوام كامل) للرجال والنساء للعام الجامعي 1444هـ في المقر الرئيس والكليات التطبيقية بالمحافظات، ، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– أستاذ.

– أستاذ مساعد.

– أستاذ مشارك.

– محاضر.

– مدرس لغة.

لمختلف التخصصات:

– الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية، القانونية، الصحية والطبية، وغيرها.

للاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة:

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موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم ابتداء من يوم الأحد بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م، ينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/19هـ الموافق 2022/08/17م

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).