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جامعة الملك خالد توفر #وظائف_شاغرة أكاديمية

متابعات الوئام
14 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين بنظام العقود (دوام كامل) للرجال والنساء للعام الجامعي 1444هـ في المقر الرئيس والكليات التطبيقية بالمحافظات، ، وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسميات الوظيفية:

– أستاذ.

– أستاذ مساعد.

– أستاذ مشارك.

– محاضر.

– مدرس لغة.

لمختلف التخصصات:

 

– الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية، القانونية، الصحية والطبية، وغيرها.

 

للاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة:

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موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم ابتداء من يوم الأحد بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م، ينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/19هـ الموافق 2022/08/17م

 

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).