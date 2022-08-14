انخفاض أرباح “تداول” 24% خلال النصف الأول بسبب ارتفاع المصاريف التشغيلية

انخفضت أرباح مجموعة تداول السعودية القابضة إلى 278.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2022، بنسبة قدرها 23%، مقارنة بأرباح الفترة نفسها في 2021، والتي بلغت 362 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض الأرباح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من 2021 يرجع إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.3% على أساس سنوي ويعود ذلك لعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية حيث انخفضت بنسبة 21.9%، فضلاً عن ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 9.8% على أساس سنوي ويعود ذلك لارتفاع تكاليف الرواتب، وانخفاض الأرباح نظراً لانخفاض الإيرادات التشغيلية مقابل نمو المصاريف التشغيلية.

وأشارت إلى أن إجمالي الربح للمجموعة، انخفض بنسبة 14.5% على أساس سنوي ليصل إلى 403.0 مليون ريال في النصف الأول 2022م مقارنةً بـ 471.3 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

يذكر أن النتائج المالية للربع الثاني 2022 لمجموعة تداول أظهرت انخفاض أرباح الشركة إلى 137.7 مليون ريال (-24) مقابل 181 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.