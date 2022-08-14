الأمم المتحدة: وفاة 77 يمنيًا وتضرر 35 ألف أسرة بسبب الفيضانات والسيول

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن اليوم الأحد، عن أنَّ العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء توفوا جراء هطول الأمطار وتدفق السيول في العديد من محافظات البلاد.

وأفاد المكتب الأممي، أن الحالة الماطرة والفيضانات التي شهدتها اليمن خلال الفترة ما بين 27 يوليو الجاري، و10 أغسطس، أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 77 شخصا بينهم أطفال، وتضرر 35 ألف أسرة، أغلبها في أماكن وتجمعات النزوح.

كما أشار إلى أن 85 مديرية في 16 محافظة تأثرت بفعل استمرار هطول الأمطار لساعات طويلة وارتفاع منسوب السيول، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المناطق التي لاتزال تعاني من آثار الحالة الماطرة.

وبحسب ما ذكر مكتب الشؤون الإنسانية، فإنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد حتى 20 أغسطس الجاري.