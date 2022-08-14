“البنك المركزي”: بدء العمل بنموذج مطالبات التأمين الإلزامي المحدث للمركبات

يبدأ اليوم (الأحد)، العمل بنموذج مطالبات التأمين الإلزامي المحدث للأفراد والشركات .

وأوضح البنك المركزي "ساما" في تعميم، أنه جرى تحديث النموذج المعتمد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) بما يتماشى مع آخر التعديلات التي طرأت على الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

وأبان أن أبرز التحديثات تتمثل في توسيع نطاق تطبيق النموذج ليشمل جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات سواء كانت المطالبة للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النموذج إلى نموذج رقمي لمواكبة التحول للخدمات التقنية.

وأكد البنك أنه يتعين على كل الشركات التي تقدم منتج تأمين المركبات الالتزام بالنموذج المحدث لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات، مشددا على ضرورة الامتثال لكل بنود وخانات النموذج وتعليمات تسوية المطالبات التأمينية وفقا للتعليمات ذات العلاقة.