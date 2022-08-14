إثيوبيا توجه رسالة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

عقب قيام السلطات الإثيوبية بتشغيل التوربين الثاني لسد النهضة.

دعا رئيس وزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حكومتي مصر والسودان لحوار إيجابي للتعاون حول سد النهضة، وفق ما ورد عن قناة العربية.

يأتي ذلك علي خلفية عزم إثيوبيا علي ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، متحدية الحكومة المصرية والسودانية.

أعلنت الحكومة الإثيوبية، بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة بشكل رسمي.

وسبق وأن خرج تصريح عاجل عن وزارة الري السودانية، أعلنت من خلاله: “ارتفاع غير مسبوق في مناسيب نهر ستيت على الحدود الإثيوبية”.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن التصريحات الأخيرة لمدير سد النهضة، غير مسئولة.

حيث أعلنت الخارجية السودانية، قائلة: “تصريحات مدير سد النهضة غير مسؤولة، تصريحات مدير سد النهضة تزيد من حدة التوتر في العلاقات، تصريحات مدير سد النهضة تمثل خروجا عن مقترحنا بالالتزام بالرباعية”.

هذا وقد خرجت عدد من التصريحات، عن مدير سد النهضة، أعلن من خلالها، أن الملء الثالث للسد الإثيوبي، سيكون خلال شهري أغسطس وسبتمبر القادمين، وأن تصريحات كلا من مصر والسودان عن التأثيرات السلبية للسد، لا تعني إثيوبيا، حيث أكد أن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير وارد.

وفي إبريل الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها توليد ما يقرب من 15700 ميجاوات من الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي.