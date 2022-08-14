محلل طقس يتوقع حالة جوية ممطرة هذا الأسبوع

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن بعض مناطق المملكة تتعرض للأتربة والغبار المثار.

وأوضح "العقيل"، في مداخلة مع برنامج "اليوم"، على قناة "الإخبارية"، أن الأجواء في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والرياض، وحتى شرق المرتفعات في منطقة بيشة، تتعرض للأتربة والغبار بسبب عودة رياح الشمال التي تصل سرعتها إلى 35 كم/ ساعة، متوقعاً استمرارها حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف أن هذه الرياح ساعدت في عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، بعدما ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت درجات الحرارة 49 مئوية في حفر الباطن والقيصومة.

وأكد أن يوم الخميس الماضي، شهد انتهاء الموجة الحارة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، متوقعاً حالة جوية من عدم الاستقرار، حيث ستشهد عدة مناطق هطول للأمطار على المنطقة الشرقية والرياض والعاصمة هذا الأسبوع.

وتابع أن الحالة الجوية الماطرة بدأت بوادرها على المناطق الجنوبية، حيث من المتوقع أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على عسير ونجران وجازان والباحة.