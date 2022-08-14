موظفو سفارة #المملكة بإسلام آباد يهنئون زملائهم الباكستانيين بيوم الاستقلال

أقام موظفي سفارة المملكة في باكستان اليوم الأحد احتفالا لأشقائهم الباكستانيين العاملين في السفارة بمناسبة يوم استقلال باكستان الذي يوافق 14/ أغسطس من كل عام، وذلك بمقر السفارة في إسلام أباد.

ومن جانبه قدم نائب سفير المملكة في باكستان الأستاذ / وائل السياري التهاني والتبريكات لموظفي السفارة من الأشقاء الباكستانيين.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من سعادة سفير المملكة الأستاذ / نواف المالكي على التفاعل مع المناسبات الرسمية والشعبية لجمهورية باكستان الشقيقة.

الجدير بالذكر أن يوم الاستقلال الباكستاني يعتبر من الأيام الوطنية التي يحتفل بها أبناء الشعب الباكستاني في جميع أرجاء البلاد حيث يرمز هذا اليوم إلى استقلال بلادهم من الاستعمار البريطاني في العام 1947 ويتخلّل هذا اليوم والذي يُعد عطلة رسمية عدد من الأنشطة الثقافية والشعبية والرياضية.