اعتماد 17 مخططاً سكنياً جديداً في المدينة المنورة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة 17 مخططاً سكنياً جديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022م, بمساحة إجمالية تبلغ 2,242,738 متراً مربعاً.

وتوفّر المخططات إجمالاً 2932 قطعة سكنية متعددة المساحات، و16 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى 21 حديقة عامة، و23 مسجداً، ومجموعة من المرافق العامة والحكومية.

وأوضحت الأمانة أن اعتماد المخططات السكنية الجديدة تسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان، ودعم برامج التوسّع العمراني وخطط التطوير البيئي والاقتصادي للمدينة المنورة، وزيادة المناطق السكنية للسكان، في ظل النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.