تصعيد أمريكي.. 5 مشرعين يصلون تايوان بعد أيام من زيارة بيلوسي

وصل خمسة مشرعين أمريكيين إلى تايبيه، في زيارة مفاجئة اليوم الأحد، وسط تصاعد التوترات بمختلف أنحاء مضيق "تايوان"، في أعقاب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا للمعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعمل كسفارة للولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع، فإن الزيارة التي تستمر يومين، تأتي في إطار جولة أكبر إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتتركز المناقشات على الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار بين قضايا أخرى.

ورحبت وزارة خارجية تايوان بالزيارة، قائلة إن الوفد سيجتمع مع الرئيسة تساي إينج-وين ووزير الخارجية جوزيف وو. والمشرعون الزائرون، من الحزبين "الجمهوري" و"الديمقراطي" وهم، السيناتور إد ماركي والنواب، جون جاراميندي وآلان لوينثال ودون باير وأوموا أماتا كولمان راديواجن.

يشار إلى أن الصين زادت الضغوط على تايوان عسكريا واقتصاديا، بعد زيارة استمرت 19 ساعة، قامت بها بيلوسي إلى تايبيه يومي الثاني والثالث من أغسطس الجاري.