رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من فرنسا

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، الحظر المؤقت على استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن والأبقار والأغنام من 3 فرنسا.

وأشارت إلى رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق "Mayenee" و"Landes" و"Pyrenees-Atlantiques" و"Cher-et-Loir" و"Dordogne" الفرنسية، وذلك بناءً على تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المناطق.

من جهتها، تلقت غرفة الرياض، خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالسماح استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من، بناء على التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وعلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان، والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الخطورة في تلك المناطق، وعدم تسجيل أي حالات تفشي جديدة للمرض.