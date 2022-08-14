“مسام” ينزع 558 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2022م من انتزاع 558 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 12 لغمًا مضادًا للأفراد و278 لغمًا مضادًا للدبابات، و266 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونزع فريق "مسام" 33 لغمًا مضادًا للدبابات و6 ألغام مضادة للأفراد وعبوتين ناسفتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 13 لغمًا مضادًا للدبابات ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية الوادي، ونزع 19 لغمًا مضادًا للدبابات و18 ذخيرة غير متفجرة ولغمين مضادين للأفراد في مديرية حريب. وفي محافظة شبوة، تمكن فريق "مسام" من نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية عين، و14 لغمًا مضادًا للدبابات و99 ذخيرة غير متفجرة ولغم واحد مضاد للأفراد بمديرية عسيلان. كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و15 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المخاء، و167 لغمًا مضادًا للدبابات و143 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر أغسطس إلى 1.621 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 353 ألفًا و936 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء

من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.