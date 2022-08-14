ساديو ماني يهدي موظفي ليفربول 150 طرداً

أهدي النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، إلي موظفي وحراس أمن ناديه السابق ليفربول الإنجليزي.

قال كريستيان فالك الصحفي بجريدة "بيلد"الألمانية، إن النجم السنغالي ساديو ماني، أرسل 150 طرداً إلى جميع موظفى ليفربول من عمال التنظيف إلى حراس الأمن، كإهداء منه بعد الرحيل عن الريدز.

وأضاف، أن كل طرد يحتوي على شيكولاته تحمل صورة النجم السنغالي ساديو ماني، وبطاقة موقع عليها بخط يده.

كان ساديو ماني قد رحل عن ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وإنضم إلي صفوف بايرن ميونخ الألماني، في صفقة قيمتها 40 مليون يورو، وبعقد مدته 3 سنوات حتي يونيو 2025.