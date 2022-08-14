الاتحاد ينهى شرط الكفاءة المالية قبل انطلاق الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن نجاح إدارة نادي الاتحاد فى إنهاء كافة الاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة الكفاءة المالية فى فترة التسجيل الصيفية.

ويخوض الاتحاد أولى مواجهاته أمام العدالة الجمعة 26 أغسطس الجارى، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية فى الإحساء، فيما يستضيف الاتفاق السبت 3 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة " في جدة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة النادي الأصفر أغلقت كافة المتطلبات المعلقة من رواتب ومستحقات متأخرة سابقة لبعض اللاعبين المحليين والأجانب، وسيتم رفع الملف إلى لجنة الكفاءة المالية منتصف الأسبوع الجاري.