أخبار دوليّة

الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 235 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 3 أيام الماضية

14 أغسطس 2022 · < 1 minute

أكد الجيش اليمني، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 235 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 3 أيام الماضية.