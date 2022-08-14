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الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 235 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 3 أيام الماضية
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أخبار دوليّة
الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 235 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 3 أيام الماضية
14 أغسطس 2022
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أكد الجيش اليمني، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 235 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 3 أيام الماضية.
صحيفة الوئام الالكترونية
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