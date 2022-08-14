شخص يقتحم حاجزا بالقرب من الكونجرس الأمريكي ويطلق النار في الهواء ثم ينتحر

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن شخصا اقتحم بسيارته حاجزا بالقرب من مبنى الكابيتول ويطلق النار في الهواء ثم ينتحر.

قضى رجل فجر الأحد قرب مقر الكونجرس بعدما صدم بسيارته أحد الحواجز وأطلق النار في الهواء ثم على نفسه، وفق ما أعلنت الشرطة.

ولم يوضح بيان شرطة الكابيتول (المبنى الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ) هوية الرجل أو يشر إلى دوافعه.

والكونجرس حاليا في عطلة، وقالت الشرطة "لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أيا من أعضاء الكونجرس".

وتأتي الواقعة في خضم تصاعد التوتر والسجال الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ضبط عدد من صناديق الوثائق الحكومية المصنّفة سرية في دارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.