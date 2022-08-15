مسؤول بـ”البنك المركزي السعودي”: ندرس رفع سقف الحوالات الفورية نهاية العام الجاري #عاجل

يدرس البنك المركزي السعودي "ساما" بالتعاون مع القطاع المالي حاليا، رفع وتحديد السقف الأعلى للحوالات الفورية للمرحلة الثانية المزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، ويتوقع أن يراوح بين 60 و80 ألف ريال.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، زياد اليوسف، إن نظام المدفوعات القديم الذي يعالج العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة سيكون مخصصا للعمليات المالية الضخمة بين المصارف، في حين سيكون نظام المدفوعات "سريع"، الذي أطلق العام الماضي، مخصصا للأفراد والشركات بجميع أنواعها.

وأضاف أن البنك المركزي عمل على تعزيز منظومة المدفوعات الفورية الذي أطلق العام الماضي والتأكد من موثوقيتها وسلامة عمل التسويات المالية وما إلى ذلك.

وتابع: "ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن".