وظائف_شاغرة لدى مشروع نيوم في مختلف التخصصات

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:

المسميات الوظيفية

مدير التعلم والتطوير

رئيس علاقات الضيوف

مدير التوظيف

مهندس الحلول الرقمية

محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة

مدير – السياسة والتخطيط

مدير أول – التنظيم

مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون

مدير وسائل الإعلام الاجتماعية

مدير أعمال

مدير خدمات التعلم

مدير المكتب

محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة

مدير – السياسة والتخطيط

مدير أول – التنظيم

مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون

مدير أعمال

مدير وسائل الإعلام الاجتماعية

مدير خدمات التعلم

مستشار المدرسة

وغيرها

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)