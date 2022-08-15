تعرف على أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 15/8/2022، هبوطاً على أسعار الذهب في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1793 دولار هبوط -11 $.

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 216.17 بما يعادل 57.65 دولارس، كما سجل عر جرام الذهب عيار 22 في المملكة 198.16ريال، بما يعادل 52.84 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة اليوم الاثنين 189.15ريال بما يعادل 50.44 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18في السعودية 162.13 ريال ، بما يعادل 43.23 دولار.

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السعودية عيار 14 بنحو 126.10 ريال بما يعادل 33.63 دولار.