الذهب يهبط مع صعود الدولار ومخاوف رفع أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع انتعاش الدولار، وسط توقعات لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة رفعا حادا مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6 % الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1807.30 دولار.



ومحا الدولار خسائره السابقة ليصعد 0.2 % مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل بحسب رويترز.



وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في نهاية المطاف".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 20.57 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 % إلى 950.37 دولار في حين استقر البلاديوم عند 2222.23 دولار.