الأرصاد تكشف سبب الإحساس بزيادة حرارة الطقس

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الإحساس بحرارة الطقس يزداد، رغم أنّ درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة ولا يوجد أي زيادة ملحوظة، موضحة أنّه عادة ما يتم التنويه في النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن زيادة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال أشهر الصيف.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ الرطوبة عبارة عن كمية بخار المياه الموجودة في الغلاف الجوي، وهي من الغازات الحبيسة، إذ إنّها لا تمتص أشعة الشمس خلال فترة النهار، بل تمتص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض، خاصة في وقت الليل بعد غروب الشمس وتحفظها، أي تمنعها من التسرب إلى الفضاء الخارجي.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه لذلك نشعر بارتفاع كبير في حرارة الجو في الليالي الرطبة، مع أنّها نفس درجة حرارة الأيام الأخرى دون تغيير إلا في كمية الرطوبة النسبية.

وأضافت الهيئة العامة للرصاد، أنّ درجات الحرارة الأعلى تكون بالقرب من سطح الأرض، وبالتالي التنبيهات بعدم رش المياه في وقت الظهيرة صحيحة، لذلك عند رش المياه على الأرض وهي ساخنه تتبخر المياه وتظل الرطوبة قريبة من سطح الأرض وتحتفظ بحرارة الجو وتعمل علي خلق جو حار وخانق وليس باردا كما يظن البعض.