الخارجية الإيرانية تعلق على محاولة اغتيال “#سلمان_رشدي”: اللوم عليه وعلى أنصاره فيما حدث له ‎

علقت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين. على الهجوم الذي تعرض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي.

وقالت الخارجية الإيرانية: «اللوم يقع على سلمان رشدي وأنصاره فيما حدث له»‎، بحسب «العربية».

ونفت إيران نفيًا قاطعًا أي علاقة بمنفذ الهجوم على الكاتب البريطاني ‎سلمان رشدي، وفق سكاي نيوز.

كانت الشرطة الأمريكية أكدت أن رشدي تعرض للطعن يوم الجمعة الماضي قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

وتبين أن منفذ العملية هو الشاب «هادي مطر» البالغ من العمر 24 عامًا، وبفحص حسابه على «فيسبوك» تبين أنه متعاطف مع منظمة حزب الله في لبنان ومع الحرس الثوري الإيراني، كما احتوى حسابه على صور قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري المُغتال قاسم سليماني.