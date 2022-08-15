لعلاج خللًا أمنيًّا خطيرًا .. تطبيق “زووم” يطرح تحديثًا على أجهزة “ماك”

وكُشِف عن هذه الثغرة قبل أسبوع من قِبَل باتريك واردل، الباحث الأمني ومؤسس منظمة "أوبجيكتف سي" المنظمة غير الربحية لإنشاء أدوات أمان مفتوحة المصدر، وأظهر أن القراصنة يستهدفون مثبت "زووم" ويستغلونها لخداع التطبيق وتثبيت برنامج ضار عن طريق وضع توقيع "زووم" المشفر عليها.