«تقويم التعليم» تحدث إجراءات إصدار الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، وذلك تسهيلاً لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر ، أنه يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، بإضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها، ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات.

وأشارت إلى أن الحالة الأولى : في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

وتؤكد تحديث ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بأنه تسهيلاً لإجراءات الحصول على الرخصة المهنية، مقارنة بالضوابط السابقة.