آخر دفعات 2022 .. #الحبوب تعلن عن شراء 180 ألف طن #قمح 

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2022، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، حيث تم ترسية توريد 180 ألف طن موزعة على 3 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة من أكتوبر 2022 وحتى فبراير 2023.

وأوضحت "الحبوب"، أنها أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال 2022 والبالغة 720 ألف طن تمثل 20 % من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح، مؤكدة أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.