باستثمارت 13.7 مليار ريال .. ترخيص 500 مصنع جديد خلال النصف الأول

بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى نهاية يونيو، 1,361 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,675 مصنعا.

وأوضح التقرير الشهري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها أصدرت 501 تراخيص صناعية جديدة خلال النصف الأول، بحجم استثمارات 13.7 مليار ريال، فيما بدأ 721 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات 19.10 مليار ريال، ووفر القطاع 26 ألف وظيفة جديدة.

وبين، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغ 2,100 رخصة بواقع 1,368 رخصة محاجر مواد البناء، و 510 رخص استكشاف، و 167 رخصة استغلال، و 31 رخصة استطلاع و 24 رخصة فائض خامات معدنية.