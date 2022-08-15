اعتماد الخطة الإستراتيجية لـ”تقويم التعليم”

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الخطة الإستراتيجية للهيئة للخمس سنوات القادمة (2023 - 2027)، وتهدف إلى تطوير وضمان الجودة وضبطها في قطاع التعليم والتدريب، سعياً للوصول إلى نموذج سعودي للجودة في التعليم والتدريب رائدٍ عالميًا وعالي الأثر، يُسهم في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، من خلال عمل الهيئة مع جميع الجهات الوطنية ذات الصلة لضمان ومراقبة الجودة في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة ، ورفع جودة مخرجاتها لتلبية احتياجات سوق العمل للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتضمنت المجالات الإستراتيجية الطلاب والمتدربين ونواتج التعلم والممارسين ومؤسسات وبرامج ومنظومة التعليم والتدريب والقدرات الداخلية لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وجاءت الأهداف الإستراتيجية لتحسين نتائج تعلم الطلاب وأدائهم من خلال معايير المناهج الحديثة والتقييمات، وتعزيز تميز وجودة محترفي التعليم والتدريب بوضع معايير أعلى ومنح التراخيص، ودفع وتيرة التميز في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، وذلك بإجراء عمليات المراجعة والتقييم والاعتماد الفعالة، إضافة إلى إرساء ثقافة التحسين المستمر لمنظومة التعليم والتدريب، وتقديم المشورة القائمة على البيانات لدعم صناعة القرار الوطني، وتطوير وتعزيز القدرات الداخلية للهيئة، كما تضمنت الخطة عددًا من المبادرات والمشاريع، ومؤشرات الأداء والمستهدفات التي تندرج تحت برنامج التقويم الوطني للتحصيل التعليمي، وبرنامج التقويم الوطني للتحصيل الجامعي، وبرنامج التقويم الوطني للتدريب.