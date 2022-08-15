“التدريب التقني”: رفع الطاقة الاستيعابية لـ 45 ألف متدرب

وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، برفع الطاقة الاستيعابية إلى 45 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، حيث بلغ عدد المقبولين خلال الفصل التدريبي الأول أكثر من 34 ألف متدرب ومتدربة،

وأكد الاجتماع أهمية استثمار دعم القيادة الرشيدة في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء ، ومواكبة الاحتياج الوطني في سوق العمل، إضافةً إلى رفع كفاءة المخرجات بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب التقني والمهني، وضرورة تضافر الجهود للبدء بالتدريب من اليوم الأول وتهيئة البيئة التدريبية وتوفير أفضل الخدمات اللازمة للمتدربين والالتزام بالخط الزمني المعتمد للفصل التدريبي القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بالمؤسسة، بحضور نائب المحافظ للتدريب والنائب المساعد والمشرف على الكليات التقنية للبنات و مديري عموم المناطق والعمداء والعميدات، لمناقشة إجراءات القبول والاستعدادات والجاهزية للعام التدريبي 1444هـ وبرامج التهيئة للمتدربين والمتدربات الجدد.