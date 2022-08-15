للمعلمين والمعلمات.. إعلان مواعيد اختبارات “التخصص والتربوي”

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد التسجيل والاختبار في الرخصة المهنية للمعلمين "العام ، التخصص"، على أن يكون التسجيل في الاختبار العام ( التربوي) رجال يوم ٢٩ اغسطس ٢٠٢٢، ‏وللنساء يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢٢.

وأوضحت أن موعد الاختبار سيكون يوم ‏١١ نوفمبر وحتى ١٤ نوفمبر، أما تسجيل اختبار التخصص ‏للرجال ٢٩ اغسطس ٢٠٢٢، و النساء يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢٢، وسيكون الاختبار يوم ٢١ يناير وحتى ٢٥ يناير.

ويمكن لمن اجتاز اختبارين (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، ومضت سنة ميلادية على نتيجة الاختبار الأحدث، التقدم بطلب إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في القطاع العام والخاص في المملكة، بحسب الشروط المطلوبة.

وتشمل الشروط أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهة ذات العلاقة، واستيفاء المتقدم لسنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية حسب اللائحة، واجتياز اختبارات مهنية سارية الصلاحية ( الاختبار التربوي العام، الاختبار التخصصي)، إضافةً إلى حصول المتقدم على الدرجة المطلوبة لكل مستوى.