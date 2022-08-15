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إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس #كورونا
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أخبار دوليّة
إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس #كورونا
15 أغسطس 2022
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا.
صحيفة الوئام الالكترونية
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