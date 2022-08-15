أخبار دوليّة

إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس #كورونا

15 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا.