بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك وسط صواعق البرق التي تشهدها عدة مناطق خلال الأيام الجارية.

وأظهر مقطع الفيديو، صعود ألسنة اللهب من الأشجار، وذلك في مضمار الخيل في حديقة الملك فهد؛ حيث أشار رواد التواصل الاجتماعي المنطقة أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «يباشر مدني المدينة المنورة حريقاً اندلع في مجموعة من الأشجار، ولاتزال أعمال الإخماد مستمرة».

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، بألا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة، في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، كما تنشط سرعة الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.