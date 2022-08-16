الأخبار المحلية

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لطفل بطائرة من #إسطنبول إلى #المملكة

16 أغسطس 2022 · < 1 minute

أوضحت القنصلية العامة بإسطنبول، أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، قامت القنصلية العامة بإسطنبول وبالتنسيق مع وزارة الصحة بنقل طفل سعودي ، بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول  إلى المملكة لاستكمال علاجه.

 