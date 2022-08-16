إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لطفل بطائرة من #إسطنبول إلى #المملكة

أوضحت القنصلية العامة بإسطنبول، أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، قامت القنصلية العامة بإسطنبول وبالتنسيق مع وزارة الصحة بنقل طفل سعودي ، بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه.

انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين ، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، قامت القنصلية العامة باسطنبول اليوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م وبالتنسيق مع وزارة الصحة بنقل طفل سعودي بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول الى المملكة لاستكمال علاجه،

وتتمنى القنصلية له الشفاء. pic.twitter.com/CnHEcabsO3 — القنصلية في اسطنبول (@KSAconsulateTR) August 16, 2022