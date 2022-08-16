حادث مفجع.. مصرع 20 شخصًا إثر اصطدام حافلة بصهريج #نفط في #باكستان

لقي عشرون شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب ستة آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب اليوم بصهريج للنفط جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع على الطريق السريع الذي يربط مدينة مولتان بمدينة سكهر، حيث اصطدم سائق الحافلة المنكوبة بصهريج للنفط من الخلف كان يسير على نفس الخط، ما أدى إلى إضرام النيران في الصهريج والحافلة، مضيفة أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد الحريق.

من جانبه أكد مدير إدارة مدينة مولتان عامر ختك مصرع عشرين شخصاً على الأقل وإصابة ستة بجروح تم نقلهم إلى المستشفى الحكومي في مدينة "جلال بور" القريبة بإقليم البنجاب، مشيراً إلى أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.