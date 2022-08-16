صندوق الاستثمارات العامة يشتري أسهما في ألفابت وزوم ومايكروسوفت #عاجل

اشترى صندوق الاستثمارات العامة، أسهما في ألفابت وزوم ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأمريكية، مما يرفع استثماراته في الربع الثاني إلى 40.8 مليار دولار.

واستحوذ الصندوق، على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ألفابت و 4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في زوم و1.8 مليون سهم في مايكروسوفت، وفقا لما أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وبحسب "رويترز" استحوذ صندوق الاستثمارات العامة ،على 3.9 مليون سهم في جيه.بي مورجان و 741.693 سهما في بلاك روك، واشترى 6.3 مليون سهم في ستاربكس، وكذلك أسهما في أدوبي سيستمز وأدفانسد مايكرو ديفايسيز وسيلزفورس وهوم ديبوت وكوستكو وفريبورت مكموران وداتادوج ونكست إيرا إنرجي.