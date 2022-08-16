أرامكو تعلن فتح باب التسجيل لطلبات التوظيف المباشر #وظائف_شاغرة

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح باب التسجيل لطلبات التوظيف المباشر للعام 2023/2022م- عبر نظام التوظيف الجديد لمساري: (حديثي التخرج، وذوي الخبرة) وذلك لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف التخصصات – وفقا للتفاصيل التالية:
1- المرشحون حديثو التخرج:
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.
– لا يشترط الخبرة السابقة أو خبرة 3 سنوات كحد أقصى.
التخصصات المطلوبة:
1- الهندسة.
(هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الهندسة البحرية، هندسة الطيران والسلامة وهندسة الحماية من الحريق).
2- الكمبيوتر وعلوم التقنية.
(هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات هندسة الشبكات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، أمن المعلومات).
3- الأعمال التجارية.
(نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، مالية، محاسبة، تسويق، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مشاريع، موارد بشرية، اقتصاد).
4- القانون.
(القانون، القانون الدولي، قانون الشركات، القانون السياسي، العدالة الجنائية، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات).
5- العلوم.
(الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، النانوتكنولوجي، علوم البحار، علوم الطاقة، العلوم البيئية، الرياضيات والإحصاء).
6- الفنون والآداب.
(تصميم داخلي، تصميم جرافيكي، علاقات عامة، اتصالات، وسائط متعددة، إعلام، تعليم، أدب إنجليزي، لغة عربية، علوم سياسية، علوم مكتبات).
7- جميع التخصصات الأخرى التي لم يتم ذكرها.
شروط التقديم:
1- سعودي الجنسية (رجال / نساء).
2- درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المذكورة أعلاه.
3- لا يشترط الخبرة (0-3) سنوات.
4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2 من 4) أو (3 من 5) أو ما يعادلهم لتخصصات (الهندسة، الحاسب، تقنية المعلومات، العلوم، وغيرها).
5- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2,5 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلهم للتخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها).
6- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.
7- يجب التسجيل رسمياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية ).
2- المرشحون ذوو الخبرة:
المؤهلات والخبرات:
– شهادة الثانوية العامة / الدبلوم / البكالوريوس.
– خبرة ذات صلة (3) سنوات كحد أدنى.
شروط التقديم:
1- سعودي الجنسية (رجال / نساء).
2- خبرة (3) سنوات كحد أدنى.
3- درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.
4- درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.
رابط التقديم على وظائف أرامكو السعودية:
1- التقديم على وظائف أرامكو للمرشحين حديثي التخرج (بكالوريوس فقط):
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2- التقديم على وظائف أرامكو للمرشحين ذوي الخبرة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس):
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