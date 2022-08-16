“العدل الأمريكية” تقر بصحة اتهامات ترامب.. وتعرض عليه إعادة جوازاته

اعترف مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، بصحة الاتهامات التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن السلطات استولت على ثلاثة جوازات سفر من منتجع مارالاجو الخاص به خلال مداهمة الأسبوع الماضي.

وعرض المسؤولون، وفقًا لـ«العربية»، إعادة جوازات سفره الثلاثة المُصادرة من منزله، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أمس الإثنين كشفها المتحدث باسم ترامب.

وفي المراسلات، أكد جاي برات رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، اتهامات ترامب العلنية، وعرضت إعادتها، بحسب ما أفادت «واشنطن إكزامينر».

وجاء اعتراف وزارة العدل ردا على تغريدة من نورا أودونيل، مذيعة أخبار المساء لقناة «سي بي إس» CBS، التي زعمت أن مصدرا في وزارة العدل أبلغها أن الوزارة ليست بحوزتها جوازات السفر.

وكان ترامب توجه أمس إلى منصته «تروث سوشيال» لمهاجمة وزارة العدل بسبب فقدان جوازات سفره، وقال: «واو! في الاقتحام التي قام بها مكتب التحقيقات الفدرالي لمار إيه لاغو، سرقوا جوازات سفري الثلاثة أحدها منتهي الصلاحية" مضيفا "هذا اعتداء على خصم سياسي بمستوى لم يسبق له مثيل في بلادنا. انه العالم الثالث!».

وكان عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي اقتحموا منزل الرئيس الأمريكي السابق، في سابقة هي الأولى من نوعها وصادروا ما يقرب من 20 صندوقًا من المواد؛ حيث كانوا يسعون للحصول على مواد سرية يعتقد أنها مخزنة في منتجع بالم بيتش الفخم بولاية فلوريدا، كما صادروا عددًا من الملفات التي تحمل علامة «سرية» و«سرية للغاية».