إلزام العاملين في الأنشطة التجارية بـ«الترخيص الحرفي»

وأوضحت الوزارة، أن الترخيص الحرفي في بعض الأنشطة البلدية سيكون متطلبًا أساسيًا لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة «بلدي»، مؤكدةً إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفياً بحد أدنى؛ وذلك بالتحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وتقديم خدمات حرفية بجودة وإتقان، وتأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة، داعيةً أصحاب المنشآت إلى المسارعة وعدم التأخر في إصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر المنصة؛ حتى لا يتم ايقاف تجديد أو اصدار الرخص التجارية لمنشآتهم.