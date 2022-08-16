ميليشيا الحوثي تقصف منطقتين غرب ‎تعز بالمدفعية الثقيلة

قصفت ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء، منطقتي الصياحي والمنطرح حذران غرب تعز بالمدفعية الثقيلة، بحسب "الحدث اليمني".
وكان الجيش اليمني، أعلن عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 19 آخرين بنيران ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
ورصد الجيش اليمني 235 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في الفترة من 11 إلى 13 أغسطس في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.
كما توزعت خروقات الحوثيين بين 61 خرقاً جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، و47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و34 خرقاً في جبهات محور تعز.
فيما ارتكبت الميليشيا 33 خرقاً غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في محور البرح، و12 خرقاً في جبهات محور الضالع، و8 خروقات في جبهات الجوف، و7 في جبهات محافظة صعدة، وخرقان في محور أبين.