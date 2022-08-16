الأخبار الإقتصادية

ارتفاع حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية لـ 119.2 مليار دولار

متابعات _ الوئام
16 أغسطس 2022 · < 1 minute
الاستثمارت السعودية في السندات الأمريكية
الاستثمارت السعودية في السندات الأمريكية

ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 119.2 مليار دولار خلال شهر يونيو 2022، بارتفاع قدره 4.5 مليار دولار، مقارنة بشهر مايو 2022.

 

وحافظت السعودية على المركز الـ 16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر يونيو 2022.

 

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي إلى 102.02 مليار دولار في "سندات طويلة الأجل" تمثل 86% من الإجمالي، و17.1 مليار دولار في "سندات قصيرة الأجل" تشكل ما نسبته 14%.

 

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 1236.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 967.8 مليار دولار.

 