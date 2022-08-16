ارتفاع حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية لـ 119.2 مليار دولار

ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 119.2 مليار دولار خلال شهر يونيو 2022، بارتفاع قدره 4.5 مليار دولار، مقارنة بشهر مايو 2022.

وحافظت السعودية على المركز الـ 16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر يونيو 2022.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي إلى 102.02 مليار دولار في "سندات طويلة الأجل" تمثل 86% من الإجمالي، و17.1 مليار دولار في "سندات قصيرة الأجل" تشكل ما نسبته 14%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 1236.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 967.8 مليار دولار.