الموارد البشرية: تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة ويشمل الهروب والمرض والوفاة

أعلنت وزارة الموارد البشرية أنها ستطبق قريبا تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة ويشمل الهروب والمرض والوفاة.

واقتربت الوزارة من إنهاء الإجراءات الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية من حيث ربط شركات التأمين في منصة "مساند" المعني باستقدام العمالة، كما أنها بصدد إصدار قرار بهذا الأمر قريبا.

وسيسهم التأمين على عقد العمالة المنزلية في تعويض المستفيد عن قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وتشمل بوليصة التأمين تعويض العاملة المنزلية عن رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها، علما أن قرار تأمين عقد الاستقدام لن يكون إلزاميا، وإنما سيكون اختياريا للمستفيدين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.

وتحمل الوثيقة مزايا للمستفيدين، منها الحصول على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين في حال التزم الكفيل بشروط الوثيقة التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم.