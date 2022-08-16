وول ستريت جورنال: السعودية استثمرت 7.5 مليار دولار في أمريكا بالربع الثاني من العام

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصا في شركات أمريكية كبرى، مستفيدا من المكاسب التي حققتها المملكة من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري في إطار تنويع مصادر الاقتصاد.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن إفصاح للصندوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن الصندوق أنفق 7.5 مليار دولار على شركات أمريكية كبرى خلال الربع الثاني من العام الجاري.

واشترى الصندوق حصصا في 17 شركة، مثل "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، و"بلاك روك"، و"مايكروسوفت" وأمازون و في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، حيث توظف المملكة عائدات غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط لتنويع استثماراتها.

وتظهر الإيداعات أن كل استثمار كان بقيمة 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

ورغم عمليات الشراء، انخفضت الحيازات الإجمالية للأسهم الأمريكية في الصندوق 3 مليارات دولار في الربع الثاني، لتصل إلى 40.8 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الأسهم هذا العام.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة، يريد الاستفادة من المكاسب النفطية لتحويل الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

وأعلنت شركة النفط الوطنية "أرامكو" يوم الأحد، عن زيادة بنسبة 90 في المئة في صافي الدخل.