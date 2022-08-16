ضبط مخالفَين لتلويثهما البيئة بحرق مخلفات صناعية في جدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَيْن لنظام البيئة،هما: مقيم من الجنسية النيجيرية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية بغرض جمع النحاس بطريقة غير نظامية في محافظة جدة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثِّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.