عاجل .. السفارة في تونس توضح ملابسات مصرع مواطن: قتله شقيق زوجته التونسية

أوضحت سفارة المملكة في تونس آخر تطورات وملابسات مصرع مواطن سعودي، مؤكدة أن من قتله شقيق زوجته التونسي.

وقالت السفارة في بيان لها: "تلقت السفارة ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل سعودي أثناء تواجده في مدينة بنزرت وحرصا من الحكومة على المواطنين بالخارج وبالإشارة إللى ما تداولته وسائل الاعلام. فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية.

وتبين بأن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية وأن القضية تنظر في المحاكم التونسية.

وأكدت السفارة أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.

وأوضحت أنها استكملت الاجراءات اللازمة مع السلطات وتم نقل جقمان الفقيد إلى المملكة

وتقدمت السفارة لأسرة الفقيد بالعزاء.