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بعد إعلان “#حساب_المواطن” تلقي طلبات الاعتراض على دفعة أغسطس الجاري.. إليك رابط الاستعلام

17 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 57 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي "اضغط هنا" .

 

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ57.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

 

 