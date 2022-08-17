بعد إعلان “#حساب_المواطن” تلقي طلبات الاعتراض على دفعة أغسطس الجاري.. إليك رابط الاستعلام

أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 57 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي "اضغط هنا" .

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ57.

فيديو | حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 57#الإخبارية pic.twitter.com/evfaL6h5iI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2022

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.