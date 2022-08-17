الصين تطلق تدريبات عسكرية جديدة في مياه البحر الأصفر

أعلنت الدائرة الصينية لضمان الأمن البحري، أن الصين ستجري في الفترة ما بين 17 و19 أغسطس الجاري تدريبات عسكرية في مياه البحر الأصفر بالقرب من سواحل ولاية شاندونغ في شرق البلاد.

ودققت الدائرة أن التدريبات العسكرية ستجري في الفترة بين الساعة 08:30 من اليوم الأربعاء حتى الساعة 17:00 من 19 أغسطس الجاري بالتوقيت المحلي، مذكرة أن مرور السفن في المناطق المذكورة في موقع الدائرة أثناء التدريبات محظور.

وأجرى الجيش الصيني أمس الثلاثاء مناورات عسكرية في 5 مناطق لبحر الصين الجنوبي بالقرب من سواحل ولاية غوانغدونغ، والاثنين الماضي – بالقرب من جزر بينخو الواقعة في جنوب مضيق تايوان.

ولا تزال المناورات والتدريبات العسكرية النشيطة للجيش الصيني في مختلف المناطق بما فيها مياه البحر والأجواء حول تايوان، مستمرة منذ بداية الشهر الجاري، وذلك ردا على زيارة الوفدين الأمريكيين إلى الجزيرة، حيث زارها الوفد الأول برئاسة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في 2 و3 أغسطس الجاري والوفد الثاني برئاسة السيناتو إيد ماركي في 14 و15 أغسطس الجاري.