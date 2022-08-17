كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بإطلاق صاروخين تجاه البحر الأصفر

أكدت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت اليوم صاروخين باتجاه البحر الأصفر قبالة الساحل الغربي، وفقًا لـ"العربية".

وأوضحت تقارير إعلامية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز اليوم الأربعاء الذي يصادف مرور 100 يوم على تولي الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول للحكم.

وجاءت عملية الإطلاق للشمال، بعد يومين من عرض الرئيس يون تفاصيل اقتراحه وخطته الجريئة لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية حال اتخاذها خطوات نحو نزع السلاح النووي، وذلك أثناء خطابه بمناسبة مرور 77 عامًا على استقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945)، احتجاجًا على ما يبدو على بداية التدريبات التحضيرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتدريباتهما المشتركة الرئيسية "أولتشي فريدوم شيلد" المقررة في الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر في وقت مبكر من اليوم.

وأفادت بأن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلًا مفصلًا حول ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين.