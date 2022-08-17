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توقيع 10 اتفاقيات استثمار بين #السعودية و #أوزباكستان بقيمة 45 مليار ريال #عاجل
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الأخبار الإقتصادية
توقيع 10 اتفاقيات استثمار بين #السعودية و #أوزباكستان بقيمة 45 مليار ريال #عاجل
متابعات الوئام
17 أغسطس 2022
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وقعت المملكة 10 اتفاقيات في مجال الاستثمار مع أوزباكستان بقيمة 45 مليار ريال.
صحيفة الوئام الالكترونية
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