الأخبار الإقتصادية

‏توقيع 10 اتفاقيات استثمار بين ‎#السعودية و ‎#أوزباكستان بقيمة 45 مليار ريال #عاجل

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17 أغسطس 2022 · < 1 minute