ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام في يونيو

قال منتدى الطاقة الدولي، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي): إن صادرات السعودية من الخام في يونيو حزيران ارتفعت إلى 7.20 مليون برميل يوميا من 7.050 مليون في مايو أيار.

وأوضحت البيانات أن الطلب على الخام السعودي ارتفع 364 ألف برميل يوميا إلى 2.79 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ 2017.