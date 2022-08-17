إغلاق 596 منشأة وضبط 11 ألف مخالفة متنوعة في جدة

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 23 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأوضحت الأمانة، أنها تواصل تكثيف جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينة أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 16,828 منشأة صحية.

وأضافت، أنها نفذت 10,935 زيارة للمنشآت التجارية وأغلقت 596 منشأة مخالفة، وجرى خلال الجولات الرقابية تسجيل 11,000 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة، شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.